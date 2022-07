El Morell torna a acollir el Casal de Dansa estiuenc

Impartit per Olga Borràs, finalitzarà el pròxim 29 de juliol

L'AMPA de l'escola Ventura Gassol del Morell ha organitzat una nova edició del Casal de dansa, que imparteix Olga Borràs. Una proposta de lleure per als més petits que va començar el 27 de juny i s'allargarà fins al 29 de juliol. Cada setmana n'han pogut gaudir una trentena d'infants d'entre 3 i 14 anys, molts dels quals ja fan dansa durant l'any.



De dilluns a divendres, i de 9 a 13.30 hores (amb opció d'acollida matinal i al migdia), «treballem diferents aspectes de la dansa, en diverses modalitats, i també hi sumen jocs, gimcanes, manualitats, activitats d'aigua per a fer passar la calor...», explica Borràs. A més, cada setmana preparen un espectacle per al qual elaboren el seu propi vestuari.