El Mas Miró acollirà la preestrena mundial de 'La masia ressonant'

El compositor Hèctor Parra se suma a la celebració del Centenari del quadre 'La Masia'

Actualitzada 26/07/2022 a les 13:55

El Mas Miró de Mont-roig del Camp acollirà aquest dissabte la preestrena mundial de La masia ressonant, del compositor Héctor Parra, una obra inspirada en la sèrie mironiana Constel·lacions, segons informa la Fundació Miró.Parra estrenarà aquesta obra l'any que ve a l'Auditori de Barcelona, encara que la preestrena serà dissabte que ve a les 21.00 hores, dins del programa del centenari del quadre La Masia de Joan Miró.Miró va crear Constel·lacions -una sèrie de 23 pintures de petit format- entre el 1939 i el 1941, dates coincidents amb la irrupció del feixisme a Espanya i a Europa.El pintor va fugir a França i la sèrie reflecteix uns anys replets de por, incertesa, angoixa i foscor, en els quals la nit i els estels es convertien en un refugi emocional per suportar les atrocitats del feixisme i de la guerra.Constel·lacions és una de les obres més conegudes i representatives de Miró i s'han elevat a paradigma de tenacitat, integritat i superació humana de l'horror.A partir d'aquest sofriment, Parra, el poeta Arnau Pons i les pianistes Imma Santacreu i Lluïsa Espigolé recorren l'univers pictòric de Miró.En aquest camí, usen tot un seguit de tècniques especials amb múltiples objectes d'origen natural -com caragols, petxines i brots llenyosos- i casolans, com baldufes, didals i agulles de tricotar.