Detenen 90 persones que distribuïen documents falsos per afavorir la immigració irregular

Les detencions s'han produït a 26 províncies, una a Tarragona

Actualitzada 26/07/2022 a les 12:29

Beneficis superiors al milió d'euros

La Policia Nacional amb la col·laboració de la policia turca, ha detingut 90 persones que distribuïen documents falsos per afavorir la immigració irregular. Les detencions s'han produït a 26 províncies, una a Tarragona. Als detinguts se'ls imputen els delictes per pertinença a organització criminal, falsedat documental, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, usurpació d'estat civil i contra la seguretat del trànsit.L'organització captava els clients a través de xarxes socials a Espanya, un cop rebien la meitat del pagament del document, el fabricaven a Istanbul i la resta del pagament era abonat abans del seu enviament, en un termini de set dies. Oferien diferents documents: passaports per 1.000 euros, permisos de residència per 750 euros, visats Schengen per 500 euros i permisos de circulació per 350 euros, per la qual cosa s'estimen uns beneficis per a l'organització superiors a 1.000.000 euros.Els agents han intervingut 71 documents falsos, 4.300 euros en efectiu, diversos dispositius electrònics i documentació diversa.L'organització criminal estava integrada per membres que es dividien en dues branques d'activitats delictives: una amb funcions de recepció i cobrament de diners als clients a Espanya, majoritàriament d'origen sirià, encara que també d'Algèria, Uzbekistan, Líban, Turkmenistan, Egipte, Líbia, Iraq, Azerbaidjan i el Marroc.Una altra amb funcions d'enviament de documents falsos a Espanya, composta per persones de nacionalitat Síria i que operaven des del centre de fabricació de documents falsos a Istanbul.Els agents estimen que han aconseguit introduir al nostre país més de 700 paquets amb documentació falsa, per això l'organització podria haver generat beneficis superiors al milió d'euros.