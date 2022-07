Creixell torna a treure la imatge de Sant Jaume en processó pels carrers

Els actes de la festa major continuaran avui i es perllongaran al llarg de tot el cap de setmana

Actualitzada 25/07/2022 a les 19:52

Després de dos anys de restriccions, ahir la imatge de Sant Jaume tornava a sortir pels carrers del nucli històric de Creixell. Les autoritats municipals van anar des de l'Ajuntament fins a l'església – acompanyats del Ball de Diables de Creixell i de la Cobla Cossetània de Tarragona–, on se celebrava la missa de festa major oficiada per mossèn Minguella. Després es va dur a terme la Processó de Sant Jaume pels carrers de la vila acompanyats pel seguici amb els membres del Ball de Diables de Creixell.

«L'any passat vàrem celebrar la festa, però va estar molt limitada per les restriccions de la pandèmia; així i tot, va haver-hi força participació. Enguany hem comprovat que la gent tenia ganes de sortir i tot està esdevenint força bé. Amb la gent del municipi i la que ve a passar les vacances està havent-hi molta afluència de gent als actes», explicava ahir l'alcalde de Creixell, Jordi Llopart.

Des de l'Ajuntament s'ha dissenyat un programa d'actes que abasta totes les edats. Avui, a les vuit del vespre hi haurà una classe de ioga gratuïta a la plaça del Mirador i, a les deu de la nit, a la pista esportiva, una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Jungle Cruise. Dimecres estarà dedicat als infants. A dos quarts de sis de la tarda hi haurà un parc aquàtic infantil que s'instal·larà al camp de futbol, on també hi haurà rocòdrom, animació i la festa de l'escuma. Els actes continuaran fins al diumenge i un dels actes més esperats serà divendres, a les onze, amb el concert de tribut a Queen. «Potser no calia fer tants dies de festa, però buscàvem retrobar la normalitat, i ho hem aconseguit», finalitza Llopart.