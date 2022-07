Un jutge imputa sis responsables d'un celler de les Borges que venia vins falsificats

Dedueix que «estan comercialitzant de forma fraudulenta ampolles de vi com si fossin de les DO» Priorat, Montsant i Terra Alta

Actualitzada 25/07/2022 a les 13:25

Un jutge de Reus ha citat a declarar com a investigats sis responsables del celler Reserva de la Tierra de les Borges del Camp, acusats de comercialitzar més de 15 milions d'ampolles de vi anuals falsificant el distintiu de denominacions d'origen de la zona.En una interlocutòria, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha fixat per als propers dies 21 i 22 de setembre les declaracions dels investigats pel frau en la distribució dels vins, que podrien constituir delictes contra la propietat industrial, estafa, publicitat enganyosa i falsedat documental o de certificats.La causa deriva d'una denúncia que van presentar davant els Mossos d'Esquadra els consells reguladors de les denominacions d'origen (D.O) Priorat, Montsant i Terra Alta i que va donar peu al registre dels cellers investigats -Reserva de la Tierra, Viña Tridado, Cellers Altza i Golf Global Wines- i a la paralització de la distribució i venda dels vins per ordre judicial.De la investigació practicada el jutge dedueix que hi ha «clars indicis, que no meres conjectures» que les empreses investigades, que comparteixen els mateixos càrrecs directius i domicili social, «estan comercialitzant de forma fraudulenta ampolles de vi com si fossin de les denominacions d'origen» Priorat, Montsant i Terra Alta.Els vins, que els investigats distribuïen en diverses cadenes de supermercats, no havien estat qualificats pels corresponents consells reguladors de cada D.O., malgrat que portaven un distintiu de garantia falsificat, i se'n desconeix la «procedència i qualitat», afegeix el jutge al seu auto.L'instructor conclou que el celler investigat no només «enganya» el distribuïdor i el consumidor en presentar els seus vins com si fossin de la denominació d'origen, sinó també comercialitzant-los «amb unes condicions d'envelliment» que els vins, que eren classificats com a «criança », «reserva» i «gran reserva», no n'havien tingut.En concret, afegeix la interlocutòria, els Mossos d'Esquadra estimen que les vendes de vins fraudulents de les D.O estafades equivalen a la meitat dels que comercialitzava el grup Reserva de la Tierra, d'entre 30 i 35 milions d'ampolles a l'any.Des del 2019 fins al juliol del 2021, quan va esclatar el cas, el grup va comercialitzar 40 milions d'ampolles, per un import de 51 milions d'euros i un marge de benefici de 14,2, detalla el jutge remetent-se als informes de la policia catalana.