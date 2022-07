L'Espluga de Francolí recupera el toc manual de campanes per sant Abdó i sant Senén

Els infants i joves de l'Agrupament Escolta l'Estornell les faran sonar

Actualitzada 25/07/2022 a les 19:49

L'Espluga de Francolí recupera enguany, per la Festa Major de sant Abdó i sant Senén, el toc manual de campanes, desaparegut l'any 2000 arran de l'automatització de les campanes de l'església nova. D'altra banda, enguany es compleixen 25 anys de la restitució de les campanes de l'església vella, després del seu abandó a finals del segle XIX. L'Ester i la Cristina, que és com es van batejar (nom de les filles dels padrins Teixidó-Salvadó), van col·locar-se –procedents del monestir de Poblet– el 1997 amb motiu dels 700 anys de l'església vella. Per iniciativa popular, amb el suport de la parròquia i de l'Ajuntament de l'Espluga, un col·lectiu d'espluguins amb l'assessorament de campaners de Montblanc, Valls i Tarragona, han impulsat en els darrers mesos el projecte, que va consolidar-se a partir de l'exposició Tocant el cel amb una corda: les campanes de la Conca de Barberà, que va acollir l'Espluga per Setmana Santa. Això ha portat la parròquia a reactivar les tasques de manteniment de les set campanes de la vila, a les quals cal sumar la campana de l'ermita i la campana històrica de 1717 recuperada de l'antic convent dels Pares Paüls, que es vol restituir en un futur. El projecte de millora de les campanes es farà gradualment durant les properes anualitats. Per aquest any, la col·laboració altruista del padrí de les campanes, Trini Teixidó, i del ferrer de Cal Biel, Valentí Martí (que ja van participar en la col·locació de les campanes de 1997) ha fet possible la restitució dels batalls de l'església vella i la preparació, per al toc manual, de la campana grossa de 1888, dedicada a sant Abdon i sant Senén, silenciada des de fa anys per una avaria al motor.

Els infants i joves de l'Agrupament Escolta l'Estornell seran els encarregats de fer-les sonar el dijous 29 de juliol, per la vigília de festa, durant el repic de les dotze del migdia i la disparada de salves. També el diumenge, a dos quarts de dotze del migdia, quan es farà el toc d'ofici des del campanar de l'església vella; a les dotze per l'entrada de la bandera de la vila, i a la una del migdia, per la sortida i posterior entrada dels sants patrons amb el seguici popular i tradicional.