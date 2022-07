Detectades 21 infraccions greus a Tarragona durant les inspeccions de pirotècnia

La Guàrdia Civil va intervenir 129.170 unitats de material pirotècnic

Actualitzada 25/07/2022 a les 10:47

La Guàrdia Civil va detectar 51 infraccions, 44 de les quals greus, durant la campanya d'inspeccions que va fer a Catalunya per Sant Joan. Del total d'infraccions greus, 28 es van detectar a Barcelona i 21 a Tarragona. A més, es van intervenir també 129.170 unitats de material pirotècnic. Destaca la falta d'eficàcia en les mesures de seguretat, persones no autoritzades atenent el públic, manca d'autorització del punt de venda i material a l'abast de la ciutadania, entre d'altres.En total, es van dur a terme 643 inspeccions a establiments de venda de pirotècnica de Barcelona, 162 de Tarragona, 127 de Girona i 61 de Lleida.També es van trobar aparells propers a font d'ignició o emmagatzematge irregular del material pirotècnic. Aquest és un dels aspectes sobre els que la Guàrdia Civil ha incidit amb més èmfasi durant les inspeccions pel seu risc potencial.Fruit de les inspeccions fetes en aquest àmbit, es va detectar un vehicle que havia estat estacionat al seu domicili a Sils amb material pirotècnic sobrant i que s'hauria d'haver traslladat a Barcelona on hi havia el dipòsit que tenia assignat per depositar els productes. Agents de la Guàrdia Civil es van personar al domicili per instar-lo a transportar el material.D'altra banda, en una de les casetes de Barcelona es va trobar un artifici de pirotècnica denominat 'tro detonant' que estava defectuós ja que perdia pólvora. Es va requerir a tots els dipòsits de pirotècnica que impedissin la sortida al mercat de 32.568 unitats d'aquest producte.