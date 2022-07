Avancen a bon ritme les obres de prolongació de l'avinguda Mina de Madró de la Pobla

El projecte té un pressupost de 4,1 milions d'euros i inclou la creació d'una zona de lleure infantil i un aparcament

Actualitzada 25/07/2022 a les 12:56

El nou tram de l'avinguda Mina de Madró de la Pobla de Mafumet va prenent forma. Es preveu que les obres que la convertiran en una autèntica artèria estiguin enllestides a l'estiu del 2023.La nova avinguda travessarà tot el municipi, des de la coneguda com a zona de les moreres (a l'entorn del camp de futbol) amb la carretera T-721, popularment coneguda com a carretera de Constantí. Un cop finalitzades, la Pobla estarà connectada a través de dos nous accessos i sortides ubicats a l'avinguda Mina de Madró i al carrer Camí de l'Horta.Es crearà un nou aparcament amb capacitat per a 90 vehicles; i una nova zona de lleure infantil ubicada al carrer Camí del Clos, en el tram comprès entre l'avinguda Mina de Madró i el carrer Camí de l'Horta. Comptarà amb gespa artificial i diversos elements de joc per a infants d'entre 2 i 14 anys, entre els quals dues estructures de joc continu (una amb forma de cabana i una altra de quatre torres interconnectades formant un circuit), gronxadors, pont de mico, etc. L'espai també estarà dotat amb bancs de fusta, papereres i enllumenat públic.També està prevista la intervenció en l'entorn immediat amb la renovació del clavegueram i paviment del carrer Camí del Clos fins al carrer de Sant Isidre.El conjunt del projecte compta amb un pressupost de 4.108.747,69 euros, que aniran a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2022 i 2023.