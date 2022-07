Augmenta un 90% el trànsit per l'AP-2 de Lleida a Montblanc des de la supressió dels peatges

El trànsit de vehicles per l'AP-2 de Lleida a Montblanc ha augmentat un 89,89% des que es van suprimir els peatges, l'1 de setembre. Segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), aquest tram registra un volum de trànsit de 18.231 vehicles diaris, mentre que al 2019 era de 9.601. D'aquests 18.231, el 65,5% corresponen a vehicles lleugers i el 34,4% a vehicles pesats. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha donat a conèixer aquestes dades en la visita que ha fet aquest dilluns, acompanyat pel cap de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Lleida, Juan Antonio Romero, a les obres de reordenació del trànsit que porta a terme el Mitma a la zona de l'antic peatge de Lleida a l'AP-2.

Segons ha explicat el subdelegat, «amb la supressió dels peatges, fa 10 mesos», l'AP-2 s'està convertint en un «gran eix viari per a les Terres de Lleida». Per contra, pel que fa a la N-240, aquesta via ha reduït a la meitat el trànsit al passar d'un volum diari de circulació en el tram Lleida-Montblanc de 7.994 vehicles l'any 2019 a un volum actual de 3.922. D'aquests 3.922 vehicles que utilitzen aquesta carretera, 355 són vehicles pesats i 3.567, vehicles lleugers.

Les obres que s'estan fent a l'antic peatge de l'AP-2 contemplen la construcció d'una glorieta de 60 metres de diàmetre interior i 80 metres de diàmetre exterior, dissenyada per facilitar el flux circulatori a l'altura de l'actual cruïlla de la LL-12 amb la C-12 . La visita de seguiment d'aquestes obres ha permès visualitzar l'inici dels treballs de moviment de terra existent en aquest punt per tal de concretar l'espai destinat a la futura glorieta.

Les obres de desmantellament de l'antic peatge de Lleida, format per una illa de 10 carrers o carrils d'entrada o sortida, va començar a principis de novembre de 2021 i va ser el primer dels quatre peatges situats en el tram de l'AP-2 al seu pas per la demarcació de Lleida en ser desmantellat. El Ministeri ja va començar a finals d'aquest passat mes de maig les actuacions prèvies a la construcció de la glorieta i les previsions són que les obres puguin finalitzar a finals del proper mes de setembre.