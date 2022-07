Aquests diners són per a accions socials que fomentin la integració social i l'autonomia de les persones en situació d'exclusió social

L'Ajuntament de Valls subvenciona amb 5.500 euros l'Associació Solidària del Lledó La Taulada amb l'objectiu de mantenir una col·laboració més estable en l'execució d'accions socials que fomentin la integració social i l'autonomia de les persones en situació d'exclusió social. Avui han signat el conveni la regidora d'Afers Socials, Teresa Rull Ferré, i president de La Taulada, Joan Font Gumfaus.

Els diners es destinaran a despeses de manteniment de la infraestructura pels espais del menjador social i les sales de dutxes i rentadores: inclouen lloguers d'espais i equipaments, rebuts de subministraments (aigua, gas i llum) i altres materials fungibles per a l'òptim condicionament i manteniment dels serveis (estris de cuina, equipament de sales de bany, etc).

L'Àrea d'Afers Socials i l'Associació Solidària del Lledó La Taulada treballen des del 2015 de manera coordinada. El 2018 es presenta per primera vegada a la convocatòria de subvencions a entitats de caire social amb el projecte Aigua Font Viva. És un projecte per garantir la salut per a persones en risc d'exclusió social. Amb anterioritat, ja s'havien establert altres convenis amb l'Ajuntament per a infraestructures.

El 2019, aprofitant els diners que l'organització Humana, de recollida i venda de roba usada, aporta a l'Ajuntament pels contenidors de roba reciclable, es decideix que es derivin a un entitat social, i es concedeix a La Taulada.