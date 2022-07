Desmantellen tres zones de cultiu de marihuana al Pont d'Armentera

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dos homes encarregats de la vigilància i conreu

Actualitzada 24/07/2022 a les 10:40

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls van desmantellar dijous passat un cultiu de marihuana ubicat en el terme municipal del Pont d'Armentera (Alt Camp). Van localitzar 3.617 plantes distribuïdes en tres zones boscoses diferents. A més, van detenir dos homes, ambdós de 27 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

Des de fa mesos, els mossos porten a terme dispositius de prevenció en zones de l'entorn natural on altres anys es van localitzar plantacions de marihuana. Aquests dispositius han permès identificar persones vinculades al cultiu i també evitar la instal·lació de plantacions al territori.

L'operatiu policial es va efectuar després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana repartida en tres bancals ubicats una zona boscosa de difícil accés. A primera hora del matí, els mossos van portar a terme un dispositiu que va comptar amb el suport d'efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI).

Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els agents van arribar fins a les parcel·les on hi van localitzar 3.617 plantes de marihuana d'un metre d'alçada així com un sistema de regadiu format per unes canonades de plàstic procedents d'unes basses d'aigua.

A pocs metres de distància, els agents van observar un campament amb diverses tendes i en arribar-hi, es van trobar amb dos paranys en forma de claus incrustats en fustes i amagats entre els matolls.

Els mossos van poder encerclar l'espai i sorprendre i detenir els dos homes que s'encarregaven de la vigilància i conreu. En el lloc on pernoctaven s'hi va trobar aliments i begudes, motxilles, roba i diversos productes fitosanitaris per a la protecció i el creixement dels cultius. També es va intervenir un bastó defensiu amb claus de fins a cinc centímetres.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls el passat divendres i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars.