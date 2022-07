Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat deu dotacions, una d'elles aèria

Actualitzada 23/07/2022 a les 18:04

Un incendi ha cremat quatre hectàrees de vegetació a la zona de Mas Clariana de Valls. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 12.07 i hi han enviat un total de deu dotacions, nou terrestres i un helicòpter bombarder.El foc també ha afectat algunes brosses que estaven al costat d'unes cases abandonades. Els Bombers han aconseguit extingir el foc a les 15.16 hores, tant del focus principal com els secundaris. Després, han continuat remullant tota la zona afectada i dels voltants per evitar que el foc es torni a encendre.