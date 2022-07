L'Ajuntament de Cambrils arranja un centenar de clots de diferents carrers del municipi

El Departament de Serveis Generals està impulsant una segona fase de reposició de l'aglomerat asfàltic amb un pressupost de 40.000 euros més

Actualitzada 23/07/2022 a les 12:23

El Departament de Serveis Generals i Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils ha completat la primera fase d'arranjament de clots puntuals de la calçada de diferents carrers del municipi durant aquest mes de juliol.

Es tracta de més d'un centenar de clots que havien aparegut durant els forts episodis de pluja entre gener i maig i que suposaven un perill per la circulació dels vehicles. A més, la degradació de la capa impermeable del paviment podia acabar afectant la resta de la calçada si no s'hi actuava de manera urgent. Els treballs han anat a càrrec de l'empresa CONS CAMBRILS 3000,S.L, i es van adjudicar per un import de 13.546,45 euros IVA inclòs.

Les obres han consistit en el tall de paviment de la zona afectada, la demolició i la reparació a base d'aglomerat asfàltic i l'extensió en franges amb el menor número de juntes possible. En els casos en què el gruix degradat era superior als 10 cm, abans de tapar el clot, també s'ha sanejat la subbase, s'ha col·locat una barreja d'àrids i s'ha compactat.

Els carrers on s'han fet reparacions són les avingudes Mil·lenari, Catalunya, Orquídies, Rosa dels Vents, Riera d'Alforja, Horta de Santa Maria, Joan S. Bach, Vilafortuny, Vuitena Avinguda, Castell d'Almansa, La Mussara, Diputació, del Mar, de les Flors i Baix Camp; la plaça Concòrdia; els passejos Albert, La Salle, de les Palmeres, i els carrers Edmund Halley, Janssen, Camile Pizarro, Neptú, Perseo, Cèsar Martinell, Simon Bolivar, Liles, Lluis de Gòngora, Monestir de Poblet, Leonadro da Vinci, Maria Teresa Ribero, Josep Llimona, Joan Rebull, Artur Martorell, Santa Joaquima Vedruna, Tarragona, Molí d'Avall, St. Pere, Girasols, Modernisme, Gladiols, Alcàcies, Margarides, Camí de la Llosa, Victòria, Cerdà, Granada, Robinson, Sant Joan i Bethoven.

D'altra banda, l'Ajuntament està preparant la licitació d'una segona fase de reparació de clots més extensos per un import de 40.000 euros amb un termini d'execució d'un any. La primera prioritat seran els clots que afectin la seguretat, que s'arranjaran immediatament, i la restitució dels elements de la calçada com la pintura o la senyalització viària. Cada actuació es farà amb un termini màxim de 5 dies, establint prèviament una programació i seguiment dels treballs.