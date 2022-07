«Encara que treballis, a la Pineda sempre semblen vacances»

El nucli de la Pineda vist per Salvador Olmedo Amo, 'Sevi'

Actualitzada 22/07/2022 a les 15:03

Potser hi haurà qui el nom de Salvador Olmedo Amo no li dirà res, però reconeixerà de seguida el protagonista d'aquest article en sentir el seu renom, Sevi, amb el qual és conegut a tota la Pineda. «Com que el pare es deia igual que jo, de petit ja van començar a dir-me Sevi, i ja se'm va quedar fins que m'he fet gran», explica. En Sevi va néixer a Barcelona, però va venir amb la família als setze anys, i ja s'hi van quedar. A més de la feina del pare, el Sevi de seguida va trobar un altre motiu per no voler marxar de la Pineda: la Loli Cirujano, a qui va conèixer només arribar, i que a dia d'avui és encara la seva dona i mare dels seus dos fills, Kevin i Adrián.

El Sevi és ben conegut pels veïns pel seu caràcter desimbolt i afable, i també perquè l'empresa familiar on treballa, Limpiezas La Pineda, dona servei a un bon nombre de comerços i particulars del nucli vila-secà. Tant, explica, que quan ve algú de fora «en té prou d'anar a la farmàcia i preguntar pel Sevi. Allà em coneixen de tota la vida», afirma rient.

El Sevi va arribar a l'empresa ja de gran, incorporant-se al negoci que fins llavors portaven el seu germà Oscar i son pare. Un cop el Salvador pare es va jubilar, els dos germans van quedar al capdavant de l'empresa. Un negoci que es va anar fent gran, fins al punt que a dia d'avui dona feina a una trentena de treballadors i atén més d'un centenar de clients al mes, entre els quals hi ha tant petits propietaris com grans marques (Vermuts Yzaguirre, Infinitum, etc.).

Estar sempre com de vacances

De la Pineda, afirma el Sevi, el que més li agrada és l'ambient: «Una de les coses que sempre explico és que, encara que estiguis treballant, sembla que facis vacances. Vivint aquí és molt fàcil desconnectar. I més amb la meva feina, on dedico moltes hores a anar amunt i avall, i em vaig trobant amb tota la gent que conec». Una gent, apunta el Sevi, que el fa sentir «com vivint en un barri, perquè cada dia et vas trobant els coneguts». L'empresari admet que «la gent m'omple molt», i explica que, amb els anys, a la Pineda ha forjat no només la seva família –«que és el més important»– sinó també una bona colla d'amics amb qui trobar-se en les estones de lleure.

Aquesta estimació per la Pineda també l'ha portat a sumar-se en diverses associacions locals, totes elles destinades a millorar la vida dels veïns i a dinamitzar el nucli, tot i que el Sevi es mostra convençut que, a curt o mitjà termini, la Pineda viurà una transformació que la convertirà en un pol d'atracció de la costa tarragonina. La remodelació de les guinguetes de la platja, el futur passeig marítim i el projecte de la futura zona d'oci al pantalà són algunes de les accions que, a parer seu, impulsaran la zona.

Un nucli privilegiat

Tot això, detalla, vindrà a sumar en una zona, la Pineda, on ja s'hi viu molt bé i que disposa de serveis difícils de trobar fora d'allà: «Tenim tres supermercats oberts tots els dies de l'any de 10 a 22h; hotels de primera categoria amb uns gimnasos que no els trobes en cap lloc més de la zona, a més d'uns camps de golf que són bestials».

Quant al fet de viure com a nucli separat de Vila-seca, el Sevi remarca que a la Pineda sempre han tingut «una molt bona relació amb Vila-seca i amb l'Ajuntament», assegurant que des del consistori es fa bona feina i «sempre responen al que els demanem».

«Només hi ha una cosa que, cada vegada que veig a l'alcalde Pere Segura li demano amb insistència», detalla. «És que posi un tòtem a la rotonda que hi ha a l'entrada de la Pineda, per indicar que s'està arribant aquí, igual que fan a moltes poblacions de costa». Tant és així, explica sorneguer, «que el tinc fregit perquè quan viatjo i em trobo cartells d'aquests, li envio la foto per WhatsApp. Li he dit mil vegades, i no me'n cansaré».

Un ciutadà compromès amb les entitats

Quan els fills del Sevi anaven a l'escola, els seus pares es van fer socis de l'AFA (llavors encara AMPA), i en van ser membres actius de la junta. Al cap d'un temps el jove emprenedor es va fer membre de l'Associació de Veïns de la Pineda, en un moment en què l'entitat «estava una mica aturada», amb les ganes i la voluntat de donar-hi un nou impuls. En l'actualitat hi ha prop de 200 famílies associades i ell n'és el tresorer. Més endavant, el Sevi va entrar a formar part de la Nova Unió de Comerciants i Empresaris de la Pineda, de la qual també n'és membre de la junta. Tot plegat, explica, amb la voluntat de dinamitzar el nucli, «oferir propostes d'oci i organitzar actes que proporcionin festa i diversió als veïns i a la gent que pugui venir de fora». També col·labora en la gestió del dia a dia dels socis, ajudant-los en tot allò que sigui possible. «La meva missió és treballar el màxim possible per aportar tot el que pugui», afirma.