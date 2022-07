Antifeixistes de Valls forcen a Vox a canviar la ubicació de la seva taula informativa

Els membres del partit han hagut de plantar la paradeta a la Font de la Manxa i no a la plaça 1 d'octubre com tenien previst

Actualitzada 23/07/2022 a les 18:54

Diversos grups antifeixistes de Valls s'han donat cita aquest matí a la plaça 1 d'octubre, lloc on Vox tenia planejat plantar la seva taula informativa, tal com van fer ahir a Salou. La presència de desenes de manifestants han forçat als membres del partit, encapçalats per Isabel Lázaro, diputada al Parlament de Catalunya, a canviar la ubicació inicial i plantar la paradeta, finalment, a la Font de la Manxa.Amb el precedent de les tres vallenques represaliades arran de l'acte que va fer Vox el febrer del 2021 i les càrregues dels Mossos contra els manifestants, era d'esperar un ambient tens a la capital de l'Alt Camp. De fet, en aquest nou emplaçament s'ha muntat un dispositiu policial per escortar la taula informativa. La jornada s'ha saldat sense cap incident greu.