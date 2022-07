Roda de Berà augmenta les restriccions per poder estalviar aigua a causa de l'estat dels pous

A Roda de Berà es pateix una situació de sequera especialment preocupant a la zona nord de Roda de Berà, la qual s'abasteix d'aigua dels pous municipals, i on el consum d'aigua diari supera els 3.400 m3 d'aigua. El passat 7 de juliol l'Ajuntament va comunicar les primeres mesures pel control i l'estalvi d'aigua per al consum humà d'aquest any, com la reducció de la freqüència de reg de les zones verdes, el tall de l'aigua de les fonts ornamentals o reduir el consum d'aigua de les finques rústiques, entre d'altres. Les mesures, però, no han estat suficients i el consistori ha activat la segona fase del pla, amb mesures més restrictives.

Segons informen fonts municipals, en tan sols una setmana els nivells tant del pou vell com del nou pou de Cal Llorenç -posat en marxa al 2020-, han baixat considerablement. El consum diari d'ambdós pous ha estat molt elevat les darreres setmanes, fins als 1606,5 m3 diaris. A més, aquest divendres al matí els tècnics municipals han detectat un inici de terbolesa al pou vell de Cal Llorenç, motiu pel qual aquest ha estat tancat amb l'objectiu que recuperi els nivells adequats i així la qualitat de l'aigua.

Per aquest motiu, l'Ajuntament ha passat a la fase 2 del pla per al control i l'estalvi d'aigua i a partir d'aquest divendres es posaran en marxa noves mesures. En tancar l'antic pou de Cal Llorenç, el dipòsit del Molí-Cucurull només s'abastirà del nou pou de Cal Llorenç, i per això és necessari redistribuir l'aigua de la resta de dipòsits municipals, per evitar restriccions d'aigua. Aquesta mesura provocarà una baixada de la pressió de l'aigua en algunes zones de la xarxa de distribució, sobretot en les parts altes dels edificis del nucli urbà. Els tècnics revisaran diàriament el nivell dels dipòsits i el bon funcionament dels pous.

Col·laboració ciutadana

L'Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per assolir un estalvi real del consum d'aigua. Cal disminuir els més de 3.400 m3 d'aigua que es consumeixen diàriament a tota la zona nord de Roda de Berà. Si no fos així, i els pous continuen baixant, serà necessari passar a la fase 3, la qual inclouria restriccions com les que Roda de Berà va patir a l'agost de 2020.

Altres mesures de l'Ajuntament

Per altra banda, el consistori treballa en una futura connexió de la zona nord amb el Consorci d'Aigües de Tarragona, per evitar dependre dels aqüífers, cada cop més malmesos. Per això, es continua avançant en els tràmits inicials per a la construcció d'un nou dipòsit de capçalera de 2.000 metres cúbics que subministrarà, mitjançant dos grups de bombeig, els dipòsits de la Morella, del Molí-Cucurull i de l'Eixample, amb la posterior connexió amb l'aigua de l'Ebre.

Finalment, entre les mesures també hi ha la instal·lació de comptadors en finques rústiques annexes al traçat de la xarxa municipal, continuar amb l'optimització del consum d'aigua d'ús municipal, noves inversions en la renovació de les canonades de la xarxa d'aigua per evitar fuites ocultes, continuar amb la renovació dels comptadors domèstics per intel·ligents, i prioritzar la tramitació dels expedients amb frau d'aigua, entre d'altres.