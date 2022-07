Rescaten més de 450 exemplars d'anguila atrapades en un tram del riu Francolí

Les espècies van ser trobades a Pont de Goi a Valls, en un toll que s'havia creat a conseqüència del descens del nivell de l'aigua

Agents de la Patrulla PACPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona van rebre ahir l'avís de la possible existència de diverses espècies aquàtiques mortes en uns tolls del riu Francolí, al seu pas per Valls.Els agents es van traslladar al lloc i després de recórrer una part del traçat del riu, van trobar que en un lloc conegut com a Pont de Goi, en uns tolls produïts a conseqüència del descens del nivell de l'aigua, hi havia nombrosos espècimens aquàtics morts, entre ells peixos de riu i anguiles.Per això es va avisar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que va desplaçar dos inspectors al lloc per comprovar si el descens del nivell d'aigua obeïa a causes naturals o a una possible sobre explotació de les aigües del riu, per reg abusiu o altres usos. Allà, aquests van prendre mesures de cabal per segon per elaborar un informe.Paral·lelament es va establir contacte amb Agents Rurals de Tarragona i a través d'aquests es va personar al lloc un equip de recuperació d'espècimens de l'empresa pública Forestal Catalana.Agents del PACPRONA i Agents Rurals van procedir a localitzar una ubicació òptima per a la reintroducció al seu hàbitat, dels espècimens vius recuperats. Finalment, es van deixar anar més de 450 exemplars vius d'anguila europea (anguilla anguilla) en un tram d'aigües del mateix curs fluvial, on el nivell de les aigües es va considerar adequat per a la seva supervivència.