La Fundació PortAventura recapta més de 115.000 euros al Sopar Solidari anual

Més de 1.000 persones es van donar cita ahir a l'onzena edició del tradicional Sopar Solidari anual de la Fundació PortAventura, celebrat a PortAventura Convention Centre. La trobada, que cada any reuneix tant organitzacions benèfiques com empreses, entitats públiques i particulars, va batre ahir a la nit el seu rècord de recaptació de fons, amb 115.125 euros que es destinaran de forma íntegra ia parts iguals a projectes socials liderats per la Fundació Onada, la Fundació Pere Mata i el projecte PortAventura Dreams.La vetllada solidària va estar plena de sorpreses i espectacles per una bona causa, sota el lema Construïm un futur junts. Ramon Marsal, president de la Fundació PortAventura, va fer entrega durant la cerimònia de les aportacions recaptades i va explicar que «wl nostre compromís amb la societat i amb els seus col·lectius més vulnerables és prioritari, i per això ens enorgulleix poder aportar el nostre granet de sorra per intentar ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida». .La Fundació Onada preveu utilitzar els seus fons en projectes d'ajuda a persones amb discapacitat, autisme i/o trastorns mentals amb dificultats d'inserció sociolaboral per millorar-ne l'autonomia personal i la qualitat de vida. Per la seva banda, la Fundació Pere Mata destinarà la quantitat aportada a l'assistència de persones afectades per trastorns mentals, discapacitades o dependents per impulsar-ne la integració social i el benestar. Ambdues entitats estan enfocades en el suport a persones amb problemes de salut mental, patologies que s'han revelat cada cop més freqüents a la nostra societat, en especial després de la pandèmia.La Fundació PortAventura seguirà recolzant amb els fons Dreams Village, un complex d'habitatges ubicat dins de PortAventura World que ofereix a nens amb malalties greus ia les seves famílies una experiència única com a part de la seva teràpia, de manera totalment gratuïta i gràcies a la col·laboració d'entitats com ara l'Hospital Infantil Universitari Nen Jesús de Madrid, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'objectiu principal de la iniciativa, única a Europa, és generar un efecte positiu en la recuperació en companyia de les famílies.