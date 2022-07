L'Ajuntament de Salou adjudica l'enderrocament de l'antiga Casa dels Mestres

Al solar s'hi construirà el nou Casal de la Dona

Actualitzada 22/07/2022 a les 08:23

L'Ajuntament de Salou ha adjudicat aquesta setmana les obres d'enderroc de l'antiga Casa dels Mestres on s'ha d'ubicar el nou Casal de la Dona. Els treballs es duran a terme durant aquest estiu i s'ha atorgat a l'empresa Rugifa Group SL.L'antiga Casa dels Mestres és un edifici en desús que llinda amb l'escola Santa Maria del Mar i que té la seva entrada principal pel número 69 del carrer Barcelona.L'enderroc es realitzarà aquest mateix estiu per reduir l'afecció a tercers al mínim. D'aquesta manera, es podrà treballar des del pati del centre escolar i carregar i retirar la runa, amb les mínimes molèsties. La durada del contracte és de 3 setmanes. En el solar on hi ha la Casa dels Mestres s'hi edificarà el nou Casal.Segons l'alcalde Pere Granados, «és un equipament molt desitjat i consensuat amb el Grup de Dones». El projecte acumulava dos anys de retard per causes de la pandemia.Actualment, el Grup de Dones de Salou té la seva seu social en un pis a la part superior del Mercat Municipal.