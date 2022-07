Fermí Fernández serà el pregoner de la recuperada Festa Major d'Estiu de Constantí

La celebració comença el dia 24 amb actes previst i oficialment, el dia 29 de juliol

Constantí engega aquest cap de setmana la seva Festa Major d'Estiu, que enguany s'allargarà fins el diumenge 7 d'agost, amb més de quaranta activitats obertes a tothom. Després de dos anys de pandèmia que van obligar a suspendre o adaptar els actes a la situació sanitària del moment, aquest any es recupera la totalitat de les activitats de la programació en el seu format habitual.La programació de la festa dedicada a Sant Feliu s'ha presentat aquest divendres a la plaça dels Drets Humans, amb la presència de l'alcalde, Óscar Sánchez, i la regidora de Festes, Mariana Buger, a més de representants d'entitats i associacions com Dames i Vells de Constantí o el Moto Club Constantí.Segons el que han explicat durant la presentació, aquest diumenge engegaran els actes previst a la celebració, que començarà de manera oficial el divendres 29 de juliol amb la tradicional cercavila pels carrers del poble i el Pregó, que aquest any estarà protagonitzat per l'actor, humorista i presentador, Fermí Fernández.La programació de la Festa Major d'Estiu de Constantí la podeu consultar: AQUÍ