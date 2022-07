El Catllar reprèn l'activitat castellera per la fira de Sant Jaume

A Mataró, els Verds podrien fer gamma extra

Actualitzada 22/07/2022 a les 07:25

El Catllar, la petita vila del Tarragonès, centra especialment l'atenció del món casteller el mes d'agost per la diada de festa major que enguany serà el 27 d'agost, però des de 2016 també ha recuperat l'actuació de la fira de Sant Jaume, el mes de juliol, en una mostra clara de la implicació del poble amb els castells. Tot i no tenir colla pròpia, uns quants dels seus veïns formen part de diferents agrupacions del territori i aquest dissabte, a partir de les 18.30h, es retrobaran novament a la plaça de la Vila després gairebé tres anys sense castells a la poble. Ho faran amb tres colles convidades: els Xiquets de Reus, que es plantegen portar a plaça un castell de vuit; els Bordegassos de Vilanova, que preparen la seva diada de festa major que arribarà el següent cap de setmana i els Nois de la Torre, que estan exultants després de l'èxit a la diada del Quadre i tenen la intenció de repetir els castells de set.No serà l'única actuació destacada al territori aquest cap de setmana, perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls farà la seva tradicional actuació als Habitatges de la Colla Vella (dissabte, 19h) on podria repetir els castells de la gamma alta de vuit i, fins i tot, intentar algun castell de nou. Posteriorment, està previst fer un assaig amb camisa per fer proves d'algunes estructures que podrien arribar durant el mes d'agost. A La Pineda, els Xiquets de Vila-seca i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau també actuaran dissabte a la tarda en motiu de la Festa Major de Sant Jaume. Els vilasecans somien amb el castell de set, mentre que els tarragonins volen seguir rodant els castells de gamma alta de set.La diada que crea més expectació del cap de setmana serà diumenge al migdia a Mataró, en motiu de Les Santes, on els Castellers de Vilafranca podrien tornar a provar la gamma extra. A principis del mes de juliol van estrenar a Tarragona el pilar de 8 amb folre i manilles que podrien repetir a la població del Maresme i es valora també l'opció de provar el 2 de 9 amb folre i manilles, que podrien acompanyar dels dos castells bàsics de nou.A la plaça de Santa Anna també hi seran els Minyons de Terrassa, en la seva darrera actuació abans de marxar de vacances, amb la intenció de fer també el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre com a castells més destacats. La colla local, els Capgrossos de Mataró, volen estrenar el 3 de 8, que encara no han provat aquesta temporada i no porten a plaça des de l'any 2019.