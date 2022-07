Desmantellen un punt de distribució de drogues de la zona d'oci de Salou

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han detingut dues persones, una d'elles a Bonavista

Actualitzada 22/07/2022 a les 12:34

Els Mossos d'Esquadra juntament amb agents de la Policia Local de Salou van detenir dijous dos homes, de 42 i 40 anys, com a presumptes autors del delicte de tràfic de drogues.La investigació es va portar a terme a partir dels diversos dispositius de seguretat ciutadana per part d'agents de la comissaria de Salou – Vila-seca coordinats amb agents de la Policia Local per prevenir el tràfic de drogues al detall a la via pública. Principalment, en zones d'oci de Salou que amb la temporada d'estiu incrementen notablement el nombre de visitants.Arran d'això, la unitat d'investigació va poder determinar que darrera dels venedors finals hi havia un punt de distribució liderat per un individu, un home de 42 anys, amb antecedents policials per tràfic de drogues. Es dona el cas que aquest investigat prenia moltes mesures per evitar l'acció policial i disposava de la presència constant de persones encarregades de detectar policies.Amb autorització judicial, dijous a primera hora es va portar a terme una entrada i escorcoll al pis del principal investigat. Allà, els agents van detenir l'home de 42 anys i van localitzar 10 grams de cocaïna preparats en dosis, uns 50 grams de marihuana preparada per a la venda al detall, diverses peces d'haixix, 800 euros en efectiu, un mòbil sostret i documentació sostreta a un turista estranger la qual ja li ha estat retornada.En el moment de l'entrada al domicili hi havia dos compradors consumint a l'interior i durant el temps que va durar l'escorcoll hi van arribar diverses persones més per adquirir droga.Posteriorment, els mossos es van desplaçar al barri de Bonavista de Tarragona on van fer un segon detingut. En aquest cas es tractava d'un home de 40 anys el qual col·laborava i participava del delicte de tràfic de drogues fent tasques d'enllaç amb els venedors finals de la droga al carrer.Els dos detinguts han passat avui divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.