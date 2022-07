«Volem que la Festa Major s'escampi, interpel·lar a tot el veïnatge»

L'alcalde explica els eixos centrals de les festes d'estiu al municipi, que se celebraran en un context de retorn a la plena normalitat

Actualitzada 21/07/2022 a les 07:49

—Sí, i l'encarem amb molta il·lusió, perquè serà la festa que enyoràvem, la del retrobament. Penso que, a dia d'avui, les festes han evolucionat: abans, la festa per excel·lència era la d'hivern, però ara, arreu de Catalunya, les festes que es fan a l'estiu, com la de Vila-seca, són les més fortes. Cada vegada tenen més pes perquè hi ha la música, els festivals, les ganes de compartir i estar amb els amics… Pel que fa a mi, encara que vaig viure una primera Festa Major com a alcalde després de ser escollit, aquesta serà la primera que podré gaudir de manera més serena, perquè la meva gestió ja té un bagatge, i sobretot perquè, fins ara, he estat gestionant els imprevistos i les situacions sobrevingudes, com la pandèmia.—Nosaltres entenem el programa de Festa Major com un esquitx d'activitats equilibrades entre els tres nuclis. Després, també ens agrada que, a dins de cada nucli, s'escampi de la manera més extensa possible, aprofitant places i passejos per interpel·lar tot el veïnatge: que les activitats no es facin en un sol espai. I, finalment, també volem que les propostes siguin com un mosaic de colors que pugui agradar a totes les edats i gustos. El nostre repte és buscar l'equilibri entre el públic jove i l'adult, i fer-ho també a través de diferents corrents i sensibilitats artístiques. En definitiva, busquem fer una programació molt estructurada i on tothom se senti interpel·lat, perquè la Festa Major és una festa per a tothom.—Amb aquesta qüestió sempre hem sigut molt sensibles, i les diferents formacions polítiques ho han anat reivindicant també. Hem treballat molt perquè els artistes locals tinguin presència en espais com la FiM o la Festa Major.—Sí, encara que, com a administració, de vegades és complicat. Quan programem hem de conciliar disponibilitats i pressupost, i ara hem afegit una tercera variable, que és la paritat. Així i tot, nosaltres estem fent un esforç majúscul en aquest sentit, perquè és un deure que tenim com a societat. I, a més, en el moment en que s'han potenciat polítiques feministes a favor de programacions més equilibrades, han anat sorgit iniciatives creatives interessants. Per tant, hi havia raons per les quals les dones no es visualitzaven en determinats àmbits, i ara estem contents.—Per descomptat, perquè quan un es pregunta quin és l'ADN d'un municipi, pensa en la seva activitat cultural i, sobretot, en les seves forces vives, que es manifesten en àmbits com l'associacionisme. Penso que aquest s'ha de cuidar i visibilitzar, i que la nostra Festa Major és un aparador increïble per aconseguir-ho. I també per fer planter, de manera que les entitats puguin anar creixent i consolidant-se encara més.—Sí, efectivament el Celler s'ha incorporat a la Festa Major i ho ha fet d'una manera que ens agrada molt: amb un espectacle del Mag Lari i amb un format que és justament el que buscàvem, la col·laboració publicoprivada. D'aquesta manera podem oferir una major oferta a un preu relativament petit. A Vila-seca sempre ens ha agradat que la Festa Major s'articuli a través de l'espina dorsal que formen la Riera, la plaça de l'Església, la plaça d'Estudi, la Biblioteca i la Sant Bernat, i ara hi afegim el Celler.—I tant, estic molt content que arribi aquesta festa i amb moltes ganes de veure tothom al carrer, disfrutant i gaudint. Això sí, sempre amb un punt de moderació, perquè les festes les hem de gaudir, però sent responsables amb el bon veïnatge. Penso que ja tocava tornar a la normalitat i viure unes festes d'estiu des de la proximitat. Som llatins i ens agrada tocar-nos, abraçar-nos, compartir música i àpats, i ara per fi a Vila-seca ho podrem tornar a fer.