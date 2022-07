UP reclama reactivar el conveni per regar amb aigües regenerades de les depuradores del Camp de Tarragona

Unió de Pagesos ha reclamat a la Generalitat reactivar el conveni entre el sindicat i l'Agència Catalana de l'Aigua que permetia regar els camps amb aigües regenerades de les depuradores del Camp de Tarragona. Segons el coordinador territorial del sindicat, Pere Guinovart, la paralització de la Taula del Siurana va deixar sense efecte l'acord. Unió de Pagesos també ha instat al govern català a engegar el projecte per reaprofitar l'aigua regenerada a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus. En un context de manca de recursos hídrics, els pagesos consideren que aquest mètode permetria combatre d'una forma «eficaç» els episodis de sequera, tot i que reconeixen que cultius com l'olivera o l'ametlla tindran dificultats aquesta campanya.

En una reunió celebrada aquest dijous entre representants del sindicat agrari i el director del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les comarques de Tarragona, els pagesos han demanat que el govern català s'involucri per aconseguir el compliment de l'acord amb l'ACA. D'altra banda, Guinovart ha assenyalat que a l'agost tenen prevista una nova reunió amb l'organisme per tractar la problemàtica de reg i l'aprofitament de les aigües, no només al Camp de Tarragona, sinó al conjunt del país.