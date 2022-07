Una avaria elèctrica buida el dipòsit d'aigua de Sarral

L'ajuntament va voler recórrer a camions cisterna per garantir el subministrament, però hi ha llista d'espera

Actualitzada 21/07/2022 a les 11:43

Una avaria elèctrica ha buidat pràcticament el dipòsit d'aigua de Sarral (Conca de Barberà) i, segons informa l'ajuntament, ja es treballa per modernitzar el sistema de subministrament perquè hi ha llista d'espera per als camions cuba.Aquest passat dilluns, una avaria elèctrica que va afectar a diversos municipis de la Conca de Barberà va espatllar les bombes que pugen l'aigua fins al dipòsit municipal de Sarral.L'incident no es va detectar fins a les sis del matí de dimarts, però el dipòsit, de 500 metres cúbics de capacitat, ja estava pràcticament buit.Com omplir-ho de nou triga uns dies, l'ajuntament va voler recórrer a camions cisterna per garantir el subministrament, però hi ha llista d'espera.A més de fer una crida a un ús responsable de l'aigua, el consistori ja ha fet gestions per modernitzar el sistema de proveïment d'aigua.L'alcaldessa, Victòria Cañís (Fem Poble), ha dit que «no tenim un comandament telemàtic del quadre elèctric perquè no està legalitzat», el que hauria avisat abans de l'avaria, i ha assegurat que «l'estat de les instal·lacions a més impedeix que puguem acollir-nos a ajudes per millorar el servei».Les administracions «demanden requisits que encara no tenim i que són lògics», tals com «la legalització dels pous i dels quadres elèctrics» i «la instal·lació de sistemes de mesura», perquè la meitat d'habitatges no disposen de comptador.Per solucionar aquest problema, el proper ple municipal aprovarà una primera partida de 10.000 euros per posar comptadors i, en els propers dies, ja s'instal·laran en 15 habitatges.