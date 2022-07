Treballadors de PortAventura demanen l'increment salarial

Ahir van fer aturades de deu minuts per visibilitzar les seves reivindicacions

Treballadors de PortAventura es van concentrar ahir entre dos quarts de nou del matí i dos quarts d'onze davant dels accessos de parc temàtic per exigir a l'empresa un augment salarial i millors condicions de treball. Grups de treballadors van fer aturades de deu minuts per visibilitzar les seves reivindicacions.Segons el sindicat CCOO, durant l'any 2020, a causa de la pandèmia i a la greu situació que aquesta va generar al parc, PortAventura va proposar al comitè d'empresa pactar una congelació salarial per als anys 2020, 2021 i 2022. Tot i que s'ha normalitzat la situació enguany després de la pandèmia, segons el sindicat, i obté uns beneficis iguals o superiors que abans de la mateixa, persisteix la congelació salarial. Segons el sindicat, la companyia ha acceptat l'increment salarial demanat, però encara no l'ha fet efectiu.