Torna la Festa Major d'Estiu de Vila-seca amb actes per a tots els gustos

Tradició, música, espectacles de gran format i activitats esportives conformen el programa

Actualitzada 21/07/2022 a les 07:29

Música en femení

La Festa Major d'Estiu de Vilaseca torna enguany amb tots els ets i uts, sense restriccions i amb un programa carregat d'actes per a tothom. Tradició, música, actes ludicoculturals de gran format i moltes ganes de gresca conformen el calendari d'activitats que començarà demà i s'allargarà fins al 3 d'agost, el dia la Invenció del Cos de Sant Esteve. Com sempre, el primer cap de setmana, els actes es concentraran al nucli de la Pineda, mentre el segon es traslladaran fins a Vila-seca.La Festa Major d'Estiu mostra la singularitat pròpia de Vila-seca amb els actes més tradicionals. Enguany, tot el que té a veure amb el món familiar i popular deixarà de tenir restriccions. Els castells tornaran a tenir el seu protagonisme els dissabtes 23 i 30 de juliol amb l'actuació de les colles Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets de Vilaseca el primer dia, i els Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Vila-seca el segon. Els Diables il·luminaran de nou els carrers amb el seu espectacle de llum, so i foc. Serà els dies 23 de juliol i 3 d'agost, amb el Correfoc previ al Gran Castell de Focs d'Artifici, el primer a la Pineda i el segon a Vila-seca; i el 29 de juliol, amb el Correfoc Petit. Tampoc hi faltarà el Seguici Tradicional amb els elements festius i els seus balls els dies 31 de juliol, des del jardí del Castell de Vila-seca.La música també tindrà un protagonisme molt important. Per una banda, la música km0 pren força a les nits de l'Espai Cubik, tres nits inoblidables al pati de l'Escola Sant Bernat Calvó que, un any més, s'omplirà de llum, colors i la música d'artistes i djs de proximitat en directe. El cap de setmana del 29, 30 i 31 de juliol, els sons de la música electrònica, reggaeton, trap, urban music i dembow ompliran d'alegria i gresca les nits de la Festa Major d'Estiu.A més, les veus en femení s'apoderaran del Parc de la Riera, que acollirà l'actuació de Maruja Limón i un final de festa amb Women Soldier feat. Chalart58 Matah, High Paw & Belén Natalí. Tot això serà el dijous 28 de juliol. Encara en l'apartat musical, els concerts dels mítics No me pises que llevo chanclas al passeig de Pau Casals (23 de juliol, 23.30 h) i la banda de rock Mclan (el dia 29 de juliol a les 23 h) al Parc de la Riera centren la programació musical de la Festa Major d'Estiu de Vila-seca.Des de l'organització s'ha volgut destacar que es continua apostant per una programació de proximitat, paritària i responsable, combinada amb actes més tradicionals i amb activitats esportives, que fan gaudir grans i petits dels dies d'estiu. La Festa Major de Vila-seca busca la diversió, però sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat i respecte per tothom, per les diferents cultures, ètnies, gèneres i idees perquè és «en aquest respecte com millor podrem gaudir», segons apunta el programa.