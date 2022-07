Retencions a l'N-420 a Riudoms per la sortida de via d'un tot terreny

No s'ha produït cap ferit i els Mossos han hagut de donar pas alternatiu per l'afectació d'un carril

Actualitzada 21/07/2022 a les 18:24

Un tot terreny s'ha sortit de la via a la carretera N-420 a l'altura del punt quilomètric 867, al terme de Riudoms i en direcció a Falset, al voltant de les 17.23 h de la tarda.En l'accident només s'ha vist implicat el vehicle que s'ha sortit de la via i no hi ha hagut cap ferit. Fins el lloc de l'accident han acudit dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han començat a donar pas alternatiu als vehicles que circulaven a causa de l'afectació d'un carril.Malgrat que l'afectació només s'ha produït a la carretera en sentit a Falset, també s'han produït retencions de circulació en el sentit contrari.