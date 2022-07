L'activitat serà el pròxim dijous 28 de juliol a les 22 hores

Actualitzada 21/07/2022 a les 19:18

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet en col·laboració amb l'Oficina Jove de la Conca de Barberà organitza una passejada nocturna per a fer una observació astronòmica.Durant la ruta es parlarà de la fauna salvatge nocturna i es reconeixeran els diferents tipus d'estrelles, planetes i constel·lacions, així com la mitologia, les rondalles i les llegendes que aquestes porten associades.L'activitat, que està recomanada per a majors de 6 anys, tindrà lloc el dijous, 28 de juliol de 2022 a les 22 h i anirà a càrrec d'Alexandre Bonanit, membre de l'Associació Bocafoscant.Per poder-hi participar cal fer una inscripció a través de l'enllaç . L'aforament és limitat