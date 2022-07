L'Ajuntament de Montblanc rebrà 1,5 MEUR per la venda dels terrenys on s'ubicarà el centre logístic de Bon Preu i Esclat

Els diners recaptats s'invertiran en la millora i construcció d'equipaments municipals, així com la compra de patrimoni

Actualitzada 21/07/2022 a les 17:01

L'Ajuntament de Montblanc rebrà un milió i mig d'euros per l'operació de compravenda de dues parcel·les de vint hectàrees on s'ubicarà el centre logístic de Bon Preu i Esclat. A través de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA) -organisme del Departament de Territori i Sostenibilitat-, els diners recaptats s'invertiran en la millora i construcció d'equipaments municipals.



Ara, queda pendent la urbanització de l'espai industrial de prop de cinquanta hectàrees, que segons càlculs del govern municipal, podria representar cinc milions d'euros més per a les arques locals.

Segons la legislació vigent, també podrien utilitzar-se en la compra de patrimoni. La previsió del consistori és que l'operació es materialitzi entre finals d'any i principis de 2023. Segons l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, representarà «un pulmó per al capítol d'inversions» del pròxim exercici.