L'ACA neteja la llera de la riera de Maspujols a Cambrils

També s'han retirat residus abocats en diferents punts de la riera de Riudecanyes i el torrent d'en Gené

Actualitzada 21/07/2022 a les 19:57

Evitar futures inundacions, que han estat habituals els últims anys, és un dels objectius de la neteja de la llera de la Riera de Maspujols a Cambrils, una petició que s'ha fet reiteradament des del consistori. Aquests treballs en el tram que limita amb el Molí de la Torre completen el desbrossament que ja es va realitzar el passat juny al tram central de la llera.L'actuació ha originat un canal que millora la capacitat de desguàs de la riera i resol la preocupació de l'Ajuntament i del veïnat per les possibles inundacions en aquest barri.La sorra extreta de la riera es garbella i es reserva per actuacions d'emergència a les platges gràcies a una acció conjunta del Ministeri i l'ACA impulsada per la regidoria de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils.D'altra banda, la setmana passada l'ACA, també a petició de l'Ajuntament, va retirar residus abocats en diferents punts de la riera de Riudecanyes, el torrent d'en Gené i la riera de Maspujols, sota el pont de l'A-7.