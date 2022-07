Interior tanca els massissos de Montsant i Montmell-Marmellar fins a la mitjanit de dimarts

El Departament amplia a 357 municipis les restriccions per onada de calor

Actualitzada 21/07/2022 a les 14:38

La Generalitat ha prorrogat fins a dilluns que ve a la nit les restriccions d'accés i d'activitats lúdiques i agrícoles en el medi natural pel risc d'incendi per l'onada de calor, que s'amplien ara a 357 municipis de 27 comarques i suposen el tancament d'onze massissos.Així ho ha anunciat aquest dijous la conselleria d'Interior, davant una nova onada de calor que es preveu que s'iniciarà demà a Catalunya i que ha portat a activar el Pla Alfa en el nivell 3 per risc d'incendi a 357 municipis de 27 comarques, enfront dels 275 de 20 comarques en els que s'aplicaven les restriccions des de divendres de la setmana passada.Es tracta de la major activació fins ara d'aquest tipus de restriccions respecte a la xifra de municipis i comarques i de control d'accessos a massissos forestals, segons ha detallat el departament liderat per Joan Ignasi Elena.Amb aquesta nova pròrroga de les restriccions, que en aquesta ocasió va acompanyada d'una ampliació del seu abast geogràfic, des de demà divendres fins a dilluns vinent a la nit (a les 00.00 hores de dimarts) es tancaran 11 massissos a Catalunya -dos més que fins ara.D'aquesta forma, a més dels nou massissos que ja estaven tancats des de la setmana passada -Montgrí (Baix Empordà), Albera (Alt Empordà), Montsec d'Ares (Pallars Jussà), Montsec de Rubies (Noguera), Gabarres, Montserrat (Baix Llobregat), Baronia de Rialp, Cap de Creus i Sant Llorenç del Munt i l'Obac(Bages) -, s'afegeixen fins dilluns a la nit els de Montsant (Priorat) i Montmell-Marmellar (Baix Penedès).En els 357 municipis de 27 comarques amb el nivell de risc 3 del Pla Alfa se suspenen les activitats d'educació i oci de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es duguin a terme en el medi natural, que s'hauran de traslladar a algun nucli habitat o bé tornar al punt d'origen.A més, es restringeixen les activitats de colònies, estades i campus esportius en l'entorn immediat de les edificacions en les que es pernocti, així com les activitats de casals de vacances i esportius, excepte les que es desplacin a algun nucli de població i no comportin ús del medi natural.També es manté suspesa l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12.00 i les 18.00 hores, a excepció de la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega d'alfals, llaurar els camps de rostolls i el cultiu d'arròs.Altres restriccions que seguiran vigents són la suspensió de les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària de risc d'incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte les que estiguin autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit (SCT) amb un informe previ dels Agents Rurals.A més, en aquesta ocasió també se suspenen els usos excepcionals a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, ral·lis i altres carreres anàlogues, excepte els que autoritzi l'SCT amb l'aval dels Agents Rurals.També es restringeix l'ús d'eines com a bufadors o serres radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, a excepció de residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables.La circulació del transport en el bosc de productes forestals es limita entre les 12.00 i les 19.00 hores.Totes aquestes restriccions estaran vigents fins a les 00.00 hores del proper dimarts (la nit de dilluns), de manera que el pla d'emergències per incendis forestals (Infocat) es reunirà de nou dilluns per decidir si és necessari prorrogar-les, ampliar-les o retirar-les a partir de llavors.La Generalitat recomana a més aplicar aquestes mesures a la resta de Catalunya, especialment davant un cap de setmana amb un gran risc d'incendi en zones turístiques i de segones residències.De fet, Protecció Civil manté l'alerta del pla Procicat per l'onada de calor i la del pla d'emergències per incendis forestals.Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), demà divendres i el cap de setmana s'intensificaran les temperatures màximes extremes, especialment a la zona de Lleida, en comarques com el Segrià, l'Urgell i les Garrigues.Davant l'elevat risc d'incendi, la conselleria d'Interior ha recordat que està «totalment prohibit» encendre foc i usar pirotècnia en zones forestals i en el seu entorn i ha demanat que s'evitin les activitats de risc de foc en el medi natural.