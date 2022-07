ERC i JxCat voten contra que Tarragona i l'Ebre rebin el 50% de l'impost a les nuclears

La proposta l'ha presentada el PSC al Parlament i la CUP i els Comuns s'hi han sumat

Els grups del Govern -ERC i JxCat- han impedit que prosperés el punt principal d'una moció del PSC en la que es demanava destinar el 50% dels recursos recaptats amb l'impost sobre les instal·lacions nuclears a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona.La moció, que ha estat defensada per la diputada del PSC Sílvia Paneque, no ha comptat amb prou vots perquè fossin aprovats els principals punts (l'1 i el 2), tot i que al costat del PSC han votat favorablement la CUP i En Comú Podem, mentre que ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC han votat en contra.En el primer punt del text es preveia «destinar a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona -que són les directament afectades per l'energia nuclear (per les centrals d'Ascó (Ribera d'Ebre) i Vandellós (Baix Camp))- com a mínim el 50% dels recursos de l'impost» sobre les instal·lacions nuclears.El segon punt del text instava a aprovar abans que finalitzi l'any el Reglament del Fons de Transició Nuclear, i a fer-ho comptant amb «tots els agents del territori per a la seva gestió».El tercer punt de la moció sí que ha estat aprovat perquè els dos grups del Govern s'han abstingut, i en ell es demana «acabar amb el greuge històric i impulsar, d'una vegada per sempre, un pla de reactivació econòmica -amb calendari i inversions concretes- per a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona que s'elabori amb la implicació de tots els agents del territori».S'insta, així mateix, a activar «convenis i acords de transició justa, per garantir la continuïtat d'activitat econòmica a l'entorn de les centrals, fent del tancament un escenari de compromís de les empreses titulars de les plantes amb el futur econòmic de l'entorn on estan situades».El punt tres de la moció reclama «implementar una proposta sobre el desmantellament i tancament de les plantes que garanteixi l'ocupació i contractació d'empreses i persones de l'entorn».ERC i JxCat han expressat la necessitat que l'impost s'apliqui com va ser creat abans de modificar percentatges, i sobre el reglament que desenvolupa l'impost han recordat que es precisa d'un mínim de sis mesos per ser aprovat complint amb tots els tràmits legals.