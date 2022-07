El Celler de Vila-seca es pot visitar amb un recorregut virtual i interactiu

Les visites seran gratuïtes fins el pròxim 7 d'agost

Actualitzada 21/07/2022 a les 19:44

El Celler de Vila-seca ha posat en marxa les visites al seu museu. Es tracta d'un museu interactiu que té com a objectiu divulgar la cultura del cooperativisme vinculat a la construcció dels Cellers monumentals de Catalunya, explicar el procés d'elaboració del vi i també la construcció del Celler de Vila-seca i la història del municipi a través de la seva Cooperativa Agrícola.Els visitants podran conèixer el procés de construcció del Celler mitjançant ulleres de realitat virtual, les quals els traslladaran a inicis del segle XX per a ser testimonis del naixement del Celler que, concretament, es va alçar l'any 1919 per l'arquitecte Pere Domènech i Roura.A banda de la tecnologia de realitat virtual, el visitant també es pot endinsar a la sala on antigament s'elaborava el vi. En aquest espai s'hi pot trobar una projecció de vídeomapping i diverses pantalles interactives amb informació sobre el món del cooperativisme i l'arquitectura dels cellers de Catalunya. Des d'aquest mateix indret, es pot baixar a la sala de premsat, on es poden veure diverses màquines agrícoles antigues. La visita també incorpora el visionat d'un vídeo de testimonis que parlen dels seus records de quan el Celler estava en actiu.Les visites al Museu del Celler es realitzen en grups de 20 persones com a màxim i seran gratuïtes fins al proper diumenge 7 d'agost. Les entrades ja es poden reservar al web entrades.vila-seca.cat . L'horari per a visitar-lo és de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Quan s'acabi el període de gratuïtat de les entrades, aquestes tindran un cost de 4 euros (entrada general) i de 2 euros, en el cas de ser major de 65 anys, ser estudiant o aturat, entre d'altres.