El 35è Festival Internacional de Música d'Altafulla se celebrarà del 4 al 24 d'agost

Set concerts ompliran de diferents estils musicals les nits d'estiu a la plaça de l'Església

Actualitzada 21/07/2022 a les 10:02

El 35è Festival Internacional de Música d'Altafulla comptarà amb set concerts que contemplen tant la música clàssica com la més contemporània posant en interacció diferents estils musicals. La plaça de l'Església s'omplirà de música del 4 al 24 d'agost. Claudi Arimany i Albert Sardà són els encarregats de la direcció artística.El regidor de Cultura, Hèctor López Bofill, ha destacat que el FIM és tracta d'un esdeveniment cultural de referència al Camp de Tarragona.Les entrades i els abonaments del FIM d'Altafulla ja estan a la venda i, com és habitual, es poden adquirir a l'Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, per Internet al lloc web altafulla.cat i als dispositius Infotactile. També es poden adquirir una hora abans de cada concert a la taquilla de la plaça de l'Església.L'entrada individual per un concert és de 15 euros, l'abonament per a 4 concerts té un preu de 49 euros i de 65 euros per gaudir de tots els concerts. Amb el Carnet Jove es gaudirà d'un 50% de descompte.