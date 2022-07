Un autobús s'encalla al voral de l'N-340 a l'entrada de la Canonja

El conductor va resultar ferit lleu i els Bombers van haver de rescatar els passatgers ja que la porta no funcionava

Dimarts al vespre un autobús que feia el trajecte de Tarragona cap a Vila-seca es va accidentar a l'N-340 a l'entrada de la Canonja. El vehicle, on viatjaven diverses persones, va quedar encallat al voral de la carretera, just davant de l'antic Vicente Ferrer.Com a conseqüència de l'accident, el conductor va resultar ferit lleu i els passatgers il·lesos. Els Bombers es van desplaçar amn dues dotacions i van haver de rescatar els passatgers ja que la porta no funcionava.El bus semibolcat va quedar precintat al lloc dels fets a l'espera de ser retirat per una grua. La via també va quedar senyalitzada amb diversos cons i llums per evitar qualsevol incidència.