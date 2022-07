International Paper inverteix més de 6 milions d'euros a Catalunya

L'empresa compta amb plantes a Montblanc, Valls i Barcelona

L'empresa líder global en la producció d'embalatges renovables a base de fibres, International Paper, ha anunciat una inversió de 6,4 milions d'euros a les tres plantes que té a Catalunya amb l'objectiu d'enfortir la seva posició al mercat i millorar els serveis oferts, tant en quantitat com en qualitat, ampliant i renovant la maquinària.La suma forma part d'un programa d'inversió a tota la regió d'Europa, Orient Mitjà y Àfrica (EMEA), de 35 milions d'euros en total, amb una aposta decidida cap a Espanya, on s'han destinat 15 milions d'euros per adquirir nous equips de conversió a diverses plantes embalatge de cartró ondulat per millorar el seu posicionament al mercat i potenciar la capacitat d'oferir un millor servei al sector del comerç electrònic.A Catalunya, els diners invertits han estat destinats per a l'adquisició de nova maquinària i diversos equips associats. La planta d'International Paper Barcelona ha rebut una nova màquina de fabricació de caixes de quatre colors; la fàbrica localitzada a Montblanc ha obtingut una nova màquina d'alta velocitat de fabricació de caixes de tres colors, així com una línia de paletització; i la de Valls, noves màquines MPG i també l'actualització de dos equips MPG per facilitar les necessitats del comerç electrònic i la demanda creixent de caixes de muntatge fàcil.Aquesta inversió comporta la creació de nous llocs de treball a Catalunya. Les tres plantes d'International Paper a la regió compten amb més de 350 empleats i estan destinades a la fabricació de caixes de cartró ondulat, caixes encunyades i cartrons ondulats per als sectors de comerç electrònic, menjar i beguda, farmàcia, cosmètica, industrial i, en el cas de Montblanc, també de ceràmiques. A més, la planta de Valls està especialitzada en impressions d'alta qualitat per a les aplicacions ondulades.En els darrers anys, International Paper ha augmentat la seva presència a Catalunya, una de les regions industrials més potents de la península. La companyia s'ha enfortit al mercat català amb l'adquisició de les plantes de Montblanc, l'any 2019, i la de Valls, el 2021, a més de la que ja tenia a Barcelona. Amb això ha pogut millorar l'oferta i el servei que ofereix als seus clients i ha incrementat la seva capacitat a l'àrea.Al mes de maig, l'empresa nord-americana va anunciar també una inversió de 5 milions d'euros a la fàbrica de Griñón, Madrid, per a l'adquisició de dues noves màquines i més equips i la planta de Villalbilla, creada el 2012, també ha rebut una inversió de 3,6 milions d'euros per ampliar l'equip de la nova línia de producció destinada al comerç electrònic.