Humana recull 306 tones de roba utilitzada a Tarragona en el primer semestre

El 90% de les peces recuperades tenen una segona vida via reutilització i reciclatge

Beneficis ambientals i socials

La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar 306 tones a la província de Tarragona durant el primer semestre d'enguany per part d'Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l'equivalent a 1,2 milions de peces de roba. El 90% tindran una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l'economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil hi ha evitat l'emissió de 1.869 tones de CO2.L'entitat sense ànim de lucre n'hi ha recuperat 306 tones de gener a juny per 286 en el mateix període de l'any passat, es tracta d'un increment del 7%.Els 1,2 milions de peces de roba recuperades es classifiquen a la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).A Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba, però només es recull selectivament el 12% dels residus tèxtils, un total de 140.000 tones/any, que van a parar als abocadors, o bé s'incineren.La reutilització del tèxtil contribueix a lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada s'hi evita l'emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les 306 tones recuperades a la província de Tarragona per Humana han evitat l'emissió de 1.869 tones de CO2.A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d'ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n'obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l'impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres.El 59% de les peces tractades es destinen a la reutilització; el 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció); i el 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents; l'1% són residus que es destinen a valorització energètica; i el 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.