«Els Pallaresos té ganes de celebrar una Festa Major amb normalitat»

Les festes de Sant Salvador, patró del poble, ompliran els carrers amb una gran diversitat d'actes que es repartiran del 27 de juliol al 7 d'agost

Actualitzada 19/07/2022 a les 23:06

— Després de la pandèmia, hi ha ganes de Festa Major?

— L'última vegada que vam poder celebrar-la amb normalitat va ser el 2019 abans de la pandèmia, l'any passat es va poder fer però vam haver de cancel·lar un munt d'actes a petició del Procicat. Aquesta edició, que per fi no hi ha restriccions, anirem al 100% amb bastants actes nous. Els Pallaresos té moltes ganes de gaudir d'una Festa Major amb normalitat, com abans de la pandèmia. La gent vol tornar a reunir-se als carrers del poble.

— Quins actes heu programat per a aquestes festes?

— Hem muntat el nostre programa pensant des dels més petits fins als més grans. Començarem el dissabte 23 de juliol amb un sopar de motxilla al Pallaresos Park amb un concert de rock i continuarem amb molts actes que són nous i d'altres que s'han pogut recuperar després d'aquests anys sense fer-los. Un d'ells és la Despertada del Patró que es farà el 31 de juliol, que és un acte que agrada moltíssim. Aquell mateix dia també hi haurà la tradicional bicicletada popular. El 2 d'agost tindrà lloc una de les grans novetats d'aquest any és el Pallafest, el primer festival de rock, que comptarà amb la banda Ankor, que és un grup que va sortir dels Pallaresos i portarà bona música.

— Els Pallaresos acollirà grans personalitats que oferiran espectacles únics.

— Aryel Altamar, un dels hipnotitzadors que treballava al Circo del Sol, farà la Nit d'Hipnosi de Comèdia. A més, l'últim dia la gent podrà xalar amb un monòleg de Victor Parrado, un còmic i presentador reconegut al país.

— Què hi ha preparat pel 6 d'agost, el dia del patró?

— Aquest any tornarem a celebrar el dia del nostre patró com fèiem abans de la pandèmia. A les 11 del matí hi haurà l'anada d'ofici amb el seguici popular i després es farà la missa solemne a l'església de Sant Salvador. A la tarda es farà la Plantada del Bestiar, que aquest any és especial perquè celebrarem el 15è aniversari de la Mulassa i ens acompanyarà la Xaranga Tocabemolls amb la seva música i gresca. També recuperarem la Despertada de Gegants que es farà a la nit. L'endemà, el poble acollirà una Diada Castellera i clourem la Festa Major amb el castell de focs a l'avinguda Catalunya.

— El poble s'ha bolcat aquest any amb les Festa Major?

— Sí, aquest any s'han implicat moltes associacions del poble, molta gent ha volgut col·laborar ajudant a organitzar els diferents actes i activitats de les festes. Gràcies a ells hem pogut fer una Festa Major completa i que pugui agradar a tothom.

— Què espereu de l'edició d'aquest any?

— L'única cosa que esperem de les festes és que tant la gent d'aquí, com les persones dels voltants que s'animin a venir, gaudeixin de les festes com mai. Esperem arribar a l'assistència que teníem abans de la pandèmia, si no més. Tant de bo siguin unes festes multitudinàries.