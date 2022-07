Els negocis al voltant del Siurana acusen la manca d'aigua al pantà

Des de l'empresa Canoa Kayak i establiments de la zona afirmen que ha disminuït el nombre de visitants a la zona

Actualitzada 20/07/2022 a les 00:17

«Quan el pantà de Siurana està ple, els clients només han de baixar dotze esglaons per arribar a l'aigua. Tal com està ara, n'han de baixar 180». D'aquesta manera tan gràfica és com Santi Borràs, propietari de Canoa Kayak Siurana, un negoci estretament vinculat a l'estat del pantà i als peus d'aquest, descriu el nivell d'aigua que presenta a hores d'ara.

El baix nivell d'aigua de Siurana no només està posant en perill l'aigua de boca d'alguns dels municipis de la comarca, sinó també repercuteix directament en l'economia d'algunes empreses de la zona. En el cas de Canoa Kayak Siurana, les conseqüències no s'han fet esperar. «Clar que ens afecta, com menys aigua, menys atractiu té el pantà, no només per fer rutes amb els caiacs, sinó també per banyar-s'hi. Tenim pocs clients», explica Santi Borràs. Recorda que l'estiu de 2020, amb l'embassament ple, va ser tot un èxit. L'any passat el volum d'aigua va baixar i, amb aquest, també l'afluència de visitants. Aquesta temporada es presenta incerta per al seu negoci, sobretot davant la perspectiva que «es pugui treure un altre hectòmetre i el pantà es quedi al 8%».

De moment, Borràs i el seu equip han tingut una feinada per adaptar les instal·lacions i tenir un bon accés a l'aigua. Malgrat tot, Borràs anima la gent a pujar a Siurana. El descens del nivell de l'aigua ha deixat al descobert el Molí en Miró, una construcció coberta per l'aigua en condicions normals i de la que ja es poden veure els tres pisos i els murs de la base amb els seus contraforts. «A més, l'aigua està molt neta, no hi ha gaire fang, té un fons amb moltes pedres i sense pudors», diu Borràs.

«La gent es queixa i clar que ens afecta al negoci. La gent puja al nucli de Siurana abans o després de banyar-se al pantà. Hauríem d'obrir de nou del matí a nou del vespre i ho estem fent d'onze a sis de la tarda», explica Rita Llort, una de les treballadores del bar L'Acàcia, un establiment ubicat a la plaça Nova, al cor de Siurana. Llort no amaga que han notat molt el descens de clients, una disminució que atribueix a la conjunció de diversos factors: «La sequera i la calor, que el pantà no té aigua i que la gent no té quartos per gastar».

A uns 8,5 quilòmetres carretera avall, Enric Manresa, propietari del Cafè de la plaça de Cornudella de Montsant, respon amb les mateixes paraules que Rita Llort: «Hem notat un descens de visitants a la zona. Tot el mes de juny i de juliol estem tenint un cinquanta per cent de clientela del que és habitual». Les raons que troba: les mateixes. «Suposem que és per les altes temperatures, que el pantà està buit i que l'economia no va molt bé», resumeix Manresa.

«L'any passat hi va haver molta gent, a l'hotel, als carrers i ara la comarca està molt tranquil·la i no sabem si és perquè el pantà està buit, per la calor o perquè la benzina està cara...», diu Anaïs Chauveau, propietària de l'hotel La Siuranella, al nucli de Siurana, qui confirma també la minva de cients al seu establiment. Per a ella una cosa està clara: «La gent es queixa que el pantà estigui tan buit, però més que pel turisme, és un desastre per l'economia agrícola de la zona».

A poca distància, al bar L'Únic la Morera del Montsant, el possible descens de visitants s'ha vist recompensat per la clientela local del poble veí. «A nosaltres no ens ha afectat perquè puja molta gent de Cornudella a la piscina de la Morera, on no hi ha tanta població», conclou Polina Racheva, propietària de l'establiment.