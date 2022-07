Dos detinguts a Torredembarra un per violència masclista i l'altre per un delicte de fals testimoni

La Policia va rebre una alerta ahir al vespre perquè una dona havia estat agredida, a la via pública, per part de la seva ex-parella

La Policia Local de Torredembarra ha detingut dues persones, una com a presumpte autor d'un delicte de violència masclista i l'altra per un delicte de fals testimoni.La detenció del presumpte autor d'un delicte de violència masclista, veí de Torredembarra, es va produir ahir 19 de juliol. Sobre les 12 de la nit es va rebre avís a la central de la Policia Local d'una dona sol·licitant la presència policial en haver estat agredida, a la via pública, per part de la seva ex-parella. Si bé en un primer moment no es va localitzar l'agressor, posteriorment va comparèixer voluntàriament a la comissaria on va ser detingut com a presumpte autor del delicte de violència masclista i va passar a disposició judicial.D'altra banda, l'altra detenció s'ha produït avui a les 7.40 del matí, en un control rutinari de protecció de la seguretat ciutadana de la Policia local quan en comprovar les dades d'un veí de la Pobla de Montornès ha sorgit l'alerta de recerca i detenció emesa pel Jutjat Penal núm. 2 de El Vendrell, per un delicte de fals testimoni. El detingut ha passat a disposició judicial.