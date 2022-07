Amics del Ferrocarril de Valls proposa allargar l'R2-Sud fins a la localitat

Amb aquest canvi es quadruplicaria la freqüència de trens

L'associació Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp ha demanat allargar l'R2-Sud fins a la localitat en una proposta que presentarà als municipis de la zona i que posteriorment traslladarà a la Generalitat.La proposta s'inclou en El llibre blanc del futur ferroviari a la ciutat de Valls, elaborat pel maquinista i president de l'entitat, Nil Magrinyà, i l'expresident d'aquesta associació Josep Gil.El llibre repassa les mancances històriques de connexions ferroviàries a la ciutat i proposa solucions i sosté que la freqüència de trens a Valls es quadruplicaria si la línia de rodalies R2-Sud (Barcelona-Sant Vicenç de Calders) s'allargués fins a aquest municipi.La ciutat, amb uns 25.000 habitants, compta amb dos trens diaris per sentit a Barcelona, dos d'ells amb transbord a Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès).La proposta és estendre aquesta línia fins a Valls perquè la ciutat passi de quatre expedicions diàries a 17, que abastarien tant passatgers com transport ferroviari de mercaderies.L'Associació ho presentarà entre els ajuntaments de la comarca i la Cambra de Comerç de Valls per traslladar-ho conjuntament a la Generalitat.