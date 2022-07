Les obres del nou Institut de Roda s'iniciaran durant les properes setmanes

Els treballs s'allargaran durant, aproximadament, 18 mesos

Actualitzada 19/07/2022 a les 15:03

Les obres del nou Institut de Roda de Berà començaran aviat. Així ho ha confirmat l'alcalde Pere Virgili en la signatura de l'acta de replanteig.Després de 12 anys de demandes, les màquines iniciaran els treballs en les properes setmanes i s'allargaran durant, aproximadament, 18 mesos. El nou centre estarà ubicat en el mateix emplaçament, al costat de l'escola Salvador Espriu i del consultori mèdic.Va ser el passat mes de març quan es va aprovar l'adjudicació de les obres de construcció del nou edifici de l'Institut. Al procés de licitació s'havien presentat dotze empreses, però va ser la lleidatana M. y J. Gruas S.A. la guanyadora, per un import de 5.506.594,22 euros (més IVA).El nou centre substituirà definitivament els mòduls prefabricats que es van instal·lar durant l'estiu de 2010 al costat de l'escola Salvador Espriu. Aquests havien de ser una solució temporal fins que es construís el nou edifici, però l'Ajuntament, les famílies rodenques i l'equip directiu i educatiu del centre portaven des de llavors esperant que la Generalitat hi actués.Al 2015 les famílies van votar perquè el centre s'ubiqués més proper a les escoles i a l'equipament mèdic, i la Generalitat va acceptar el canvi de terrenys, anunciant que el nou edifici es construiria durant el trienni de 2015-17. No va ser pas així i des de llavors l'Ajuntament havia demanat reiteradament que es complís amb la promesa d'inversió, a través de reunions, trucades, cartes i mocions del Ple.El nou edifici serà un centre modern que ampliarà i millorarà les actuals instal·lacions prefabricades. Tindrà uns superfície de prop de 8.500 metres quadrats i donarà resposta real a les necessitats actuals de Roda de Berà, amb una població de més de 7.800 habitants. Durant el passat curs més de 320 nois i noies van estudiar un dels quatre cursos d'ESO al centre educatiu.