La Guàrdia Civil destrueix 18 cartutxos de dinamita i d'altres explosius a Poblet

El material explosiu va ser trobat per un veí mentre estava fent tasques de neteja en una casa forestal

Actualitzada 19/07/2022 a les 13:37

Com actuar

El cap de setmana passat, un veí de Vimbodí que es trobava fent tasques de neteja en una casa forestal ubicada a La Pena, dins del Paratge d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet, va trobar nombrosos cartutxos de dinamita, metxa lenta, detonadors i una granada de la Guerra Civil.La troballa va ser posada en coneixement de la Intervenció d'Armes i Explosius de la localitat de Valls per la persona que la va trobar i es va activar als especialistes TEDAX.La Unitat GEDEX es va personar al lloc i va identificar tot el material trobat: 18 cartutxos de dinamita/amonita núm. 1, 40 metres de metxa lenta, 138 detonadors pirotècnics i una granada de la passada Guerra Civil. A excepció de la magrana, tot el material trobat podria ser de la dècada del 1970 al 1980.Aquest tipus de material explosiu era habitualment usat a mitjans del segle passat, per aconseguir l'enderrocament de roques o el seu trencament en finques o terrenys particulars o per a tasques pròpies de les pedreres.El material explosiu es trobava en molt males condicions, cosa que encara ho fa més inestable i per tant més perillós a causa de la inestabilitat química dels seus components al llarg dels anys. Els TEDAX van optar per la seva destrucció immediata, que es va dur a terme en un lloc segur i sense riscos.Des de l'any 2012, el TEDAX de la Guàrdia Civil de Tarragona ha destruït més de tres-cents cartutxos de dinamita i més de mil detonadors, tots en circumstàncies molt similars a la descrita.La Guàrdia Civil recorda que no està permesa la tinença ni el col·leccionisme de materials explosius o les parts fonamentals dels mateixos. Encara que puguin semblar inofensius a causa de la seva antiguitat, són encara més perillosos.Per tant, en cas de conèixer lexistència dealgun objecte d'aquest tipus no s'ha de manipular en cap moment, s'ha de mantenir una distància prudent de seguretat i evitar que algú s'acosti o els manipuli; com més aviat millor, heu d'avisar el telèfon d'emergències oa través de l'aplicació gratuïta per a mòbils ALERTCOPS, per tal que es puguin activar els especialistes en desactivació d'explosius.El telèfon d'emergències de la Guàrdia Civil és el 062.