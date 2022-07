Intervenen a Barcelona drogues de disseny valorades en 1,7 milions d'euros

Els investigadors treballen per analitzar si la droga confiscada provenia del laboratori de Mont-roig

Desmantellem amb @GUBBarcelona un grup que traficava amb drogues de disseny i intervenim substàncies valorades en 1'7 milions d'€ al mercat il·lícit https://t.co/lUSaqu9hX4 pic.twitter.com/mKzHtNwour — Mossos (@mossos) July 19, 2022

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup que traficava amb drogues de disseny amb la detenció de vuit persones i la confiscació de substàncies valorades en 1,7 milions d'euros, una de les majors partides de contraban de droga sintètica interceptada a la ciutat en els últims anys.Segons han informat aquest dimarts els Mossos, l'operatiu policial es va desenvolupar el passat 12 de juliol, es van realitzar 7 entrades i registres i es van intervenir prop de 45 quilos de substàncies com GHB, speed, anfetamines, ketamina, mefedrona, tusi o cocaïna amb les quals el grup subministrava a intermediaris i al detall.Els investigadors treballen per analitzar si la droga confiscada provenia d'un laboratori de drogues sintètiques localitzat recentment a Mont-roig, un dels majors que operava en els últims anys a Catalunya.En l'operatiu es va detenir a un total de vuit persones d'entre 25 i 61 anys, als qui se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, i tres dels arrestats van ingressar a la presó.Al principal investigat li consten tres antecedents, un d'ells per tràfic de drogues i excepte un altre detingut, al qui també li consta un altre antecedent per salut publica, la resta de persones detingudes no tenien cap antecedent en aquest àmbit delictiu.La recerca es va iniciar el passat mes de març, quan la Guàrdia Urbana va tenir coneixement de diverses queixes veïnals entorn d'un dels punts de venda investigats.Gràcies a la col·laboració ciutadana i a les gestions policials per comprovar aquestes informacions, es va poder desmantellar a aquest grup assentat al districte de l'Eixample barceloní amb gran capacitat en la distribució i tràfic de drogues de disseny.Acreditada la venda de droga, es va establir un equip de treball amb agents del grup de Salut Pública de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Barcelona i agents de la Guàrdia Urbana.La recerca, tutelada pel Jutjat d'Instrucció número 19 de Barcelona, va anar recopilant més indicis a mesura que s'aprofundia en el presumpte investigat.Els investigadors van fixar com a principal sospitós un home que residia en un habitatge del carrer Provença, mentre que la resta de persones es trobarien en un escalafó inferior i realitzarien funcions d'intermediaris, facilitadors, guardians i transportistes, entre uns altres.Amb tots els indicis recollits i l'acreditació que s'estava duent a terme una activitat il·lícita, efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van dur a terme un dispositiu final el passat dia 12, amb registres en immobles situats als barris de Gràcia, Horta i Eixample.Després de passar a disposició judicial, tres dels detinguts van ingressar a la presó, mentre que la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.