Falset,capital d'estiu de la música pop

La segona edició del festival Garbinada Pop arrenca aquest cap de setmana amb l'actuació de Joan Colomo i el grup ebrenc Gebre

Actualitzada 18/07/2022 a les 21:06

La música pop feta a casa nostra té un nou escenari a la capital del Priorat. Aquest mateix dissabte, 23 de juliol, arrencarà la segona edició del festival Garbinada Pop, que portarà fins a Falset un total de set formacions que oferiran els seus concerts al capvespre, just quan el sol es comenci a retallar a l'horitzó.

El Garbinada Pop 2022 arriba amb dues grans novetats i un cartell amb primers noms de l'escena catalana. D'una banda, enguany s'amplia la xifra d'artistes participants, passant de cinc a set formacions respecte a la primera edició. A més, els concerts es faran a les noves Piscines municipals de Falset, que tot just s'acaben de reformar.

Pel que fa al cartell, el Garbinada comptarà amb les actuacions de Joan Colomo, que arribarà amb tota la banda al complet, i el grup ebrenc Gebre, que actuaran aquest dissabte 23 de juliol. També s'acostaran fins al Priorat la cantant vigatana Joana Serrat acompanyada de tota la banda (30 de juliol), el trio mallorquí Donallop (6 d'agost) i El Petit de Cal Eril (diumenge, 14 d'agost), que oferirà l'últim concert a les comarques de Tarragona abans de la retirada del grup, anunciada tot just abans de presentar el seu últim disc.

Aquest any, a més, el Garbinada presenta un concert de gran format amb Els Pets, que actuaran dissabte 13 d'agost a partir de les 23 h. a la carpa de la Festa Major. En aquest concert els de Constantí presentaran el seu nou treball, 1963, i es retrobaran amb el seu públic prioratí després de més d'una dècada sense tocar a Falset. La nit també comptarà amb la formació local Primera Cita, que s'encarregarà de tancar la festa a partir de la una de la matinada. Les entrades per aquest concert doble ja estan a la venda al preu anticipat de 17 euros a la plataforma www.codetickets.com. El dia del concert, el preu de l'entrada d'Els Pets i Primera Cita serà de 20 euros.

En aquesta mateixa plataforma es poden comprar també la resta d'entrades per als concerts de les Piscines del Garbinada, que estan a la venda de manera anticipada a un preu de 10 i 12 euros (a taquilla el preu serà de 12 i 15 euros). En paral·lel, l'organització ha previst un abonament de 35 euros pels concerts de Gebre i Joan Colomo, Donallop, Joana Serrat i el Petit de Cal Eril (l'actuació d'Els Pets i Primera Cita no forma part de l'abonament). Amb l'entrada als concerts de les Piscines, a més, el públic tindrà una degustació de vi de la Cooperativa de Falset.

«Som un festival de proximitat, de petit format i en un poble que és capital del vi», ha destacat Isaac Albesa, promotor i director artístic del festival en la presentació que s'ha fet aquest dilluns. Per la seva banda l'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha posat de manifest la importància que té per a territoris com el Priorat un festival tan singular com el Garbinada, i ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és que la proposta tingui continuïtat.