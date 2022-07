El Vinyafest tanca amb èxit de participació

Va tenir lloc el cap de setmana del 9 i 10 de juliol a l'Espluga de Francolí, Pira i Blancafort

El Vinyafest, que es va celebrar durant el cap de setmana del 9 i 10 de juliol, ha resultat un èxit de participació. Durant aquests dos dies, els municipis de l'Espluga de Francolí, Pira i Blancafort van acollir moltíssimes activitats amb el vi com a protagonista i amb multitud d'activitats per a tota la família.400 persones de la demarcació de Tarragona i d'altres punts del territori com Barcelona, van poder gaudir de gimcanes de trepat, visites guiades als cellers participants, tallers relacionats amb el procés del vi i passejades nocturnes pel territori.De fet, el dissabte va ser un autèntic èxit de participació amb els tallers de refugi per a ratpenats, «pinta la teva copa», tast de most familiar i la passejada nocturna amb constel·lacions.Aquesta era una prova pilot impulsada per la Diputació de Tarragona que s'havia quedat pendent l'any 2021 a causa de la pandèmia i compta amb la col·laboració Consell Comarcal de la Conca de Barberà