El Priorat alerta que aquest estiu la manca d'aigua pot convertir-se en «dramàtica

El Consell Comarcal i els alcaldes de la comarca acusen la Generalitat d'inoperància en la gestió del riu Siurana

Actualitzada 19/07/2022 a les 15:56

El Consell Comarcal del Priorat, el consell d'alcaldes de la comarca i el denominat Topograpo, que aplega els municipis de Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera han acusat la Generalitat de ser la responsable de la situació de precarietat que està patint el riu Siurana.Els representants de la comarca es queixen que el pantà de Siurana està només al 14% de la seva capacitat després de l'últim transvasament que es va fer, el 13 i 14 de juliol a la conca de la riera de Riudecanyes. Consideren que la Generalitat està avalant l'actuació de la Comunitat de Regants de Riudecanyes i incomplint, així, «les seves competències en matèria de preservació del riu Siurana que forma part de la Xarxa Natura 2000 i posa en risc l'abastament dels pobles i dels regants de la conca».Els representants dels municipis, alguns d'ells ja amb problemes d'abastament d'aigua de boca com Poboleda, preveuen que la segona part de l'estiu, «en què els municipis del Priorat dupliquen la seva població per l'arribada dels estiuejants, hi haurà dificultats molt serioses d'abastiment i possibles talls d'aigua i restriccions».A banda de la qüestió del transvasament, que consideren «desproporcionat i abusiu», els representants comarcals també assenyalen el problema de salubritat que es produeix en el subministrament a través de la canonada del Topograpo, perquè l'aigua que hi circula és molt pròxima als llims del fons de l'embassament, «llims en descomposició de matèria orgànica i origen del manganès detectat a l'aigua en diverses ocasions».En un comunicat, alcaldes i Consell afirmen sentir-se, «completament desprotegits» i alerten que aquest estiu la situació pot esdevenir dramàtica. En aquest sentit, en fan directament responsable a la Generalitat, «per inacció, quan no connivència, amb una situació permesa durant anys i que dia a dia esdevé més insostenible pel Priorat».Consell Comarcal i alcaldes han acordat demanar reunions urgents amb la conselleria d'Acció Climàtica, la delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona i la direcció de l'ACA, «reservant-nos el dret a actuar en tots els àmbits per garantir els drets dels habitants del Priorat i preservació del riu Siurana».