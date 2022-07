El Pius de Valls envia SMS als pacients per gestionar les cites mèdiques

El sistema ha entrat en funcionament aquest mes de juliol de forma progressiva

Actualitzada 19/07/2022 a les 13:14

El Pius Hospital de Valls ha activat aquest mes de juliol i de forma progressiva el nou servei de missatgeria mòbil de SMS interactius per facilitar la gestió de les visites mèdiques i proves clíniques dels pacients. El sistema, que ha estat testat amb èxit en els últims mesos per als pacients dels serveis de pediatria i obstetrícia, s'estendrà ara a la totalitat de visites d'especialitats mèdiques dels diferents serveis de consultes externes, així com a totes les cites programades per a la realització d'anàlisis, radiografies o qualsevol altra prova clínica.El nou sistema de missatges de text és molt més còmode per al pacient que ho pot gestionar des del mateix mòbil. De manera interactiva, quan la persona usuària rep el missatge del Pius citant-lo, pot confirmar la seva assistència o bé, si no li va bé per agenda, sol·licitar un canvi o cancel·lar-la. El pacient només ha de clicar l'enllaç que rep via SMS en el mòbil i des d'allí mateix realitzar la confirmació, sol·licitar la reprogramació o anul·lar la cita. Alhora 48-72 hores abans de la citació es rep un nou missatge recordatori.En el mateix sistema al mòbil, el pacient té tota la informació sobre la visita o prova que s'ha de realitzar al Pius, amb el dia, hora i també les indicacions de la consulta on s'ha de dirigir quan arribi a l'Hospital. A més, el SMS també facilita informació complementària al pacient. Així, per exemple, si el pacient s'ha de realitzar un anàlisis de sang que requereix estar en dejú hores abans, en el mateix missatge té totes les indicacions. El SMS també informa dels telèfon i mail de contacte en el cas de qualsevol dubte.L'Hospital de Valls ja va ser pioner, ara fa dos anys, en eliminar la tramesa de cartes en paper per a la citacions als pacients. Des d'aleshores s'informava a l'usuari de les visites per via telefònica o bé per SMS. El pacient ja no ha d'esperar ni estar pendent d'una trucada telefònica, sinó que amb el SMS té tota la informació necessària i pot interactuar per confirmar o sol·licitar un canvi.Amb aquesta innovació que s'està desplegant en diferents hospitals de Catalunya, s'ofereix més flexibilitat, celeritat i facilitat en el procés de citacions. La implantació a Valls del nou sistema és resultat de la col·laboració entre la Unitat de Gestió de Pacients del Pius Hospital de Valls i l'Institut Català de la Salut.