Apareix al documental 'Encordades', que parla sobre l'escalada femenina a Espanya

Actualitzada 19/07/2022 a les 07:02

El documental Encordades (2011), que es pot veure a la plataforma Netflix, fa un recorregut per la història de l'escalada femenina a Espanya. Entre els diversos escenaris que hi apareixen, es visita el Niu de l'Àliga d'Alcover, tal com mostra l'usuari @rochue66.